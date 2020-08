Кошаркарот на ЛА Клиперс, Маркус Морис беше исклучен на синоќешниот шести натпревар од првата рунда на плеј-офот, поради неспортски фаул над Лука Дончиќ. Клиперс славеа во серијата со 4:2 и обезбедија пласман во втората рунда.

Маркус Морис го удри Дончиќ при еден влез на Словенецот, по што настана инцидент, а Морис беше исклучен поради неспортска лична грешка.

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe

— SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020