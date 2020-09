Шесткратната шампионка на УС Опен, Серена Вилијамс оствари рекордна 102-ра победа на последниот во низата големи турнири во текот на една сезона и се пласираше во второто коло од натпреварувањето. Синоќа, третата фаворитка ја елиминираше Кристи Ен со 7:5, 6:3 во нејзиниот 115-ти натпревар на „Флешинг Медоус“.

Со ова, Серена ја престигна легендарната сонародничка Крис Еверет, кој има 101 победа на УС Опен.

Двократната, пак, носителка на трофејот од Отвореното првенство на САД, Венус Вилијамс исто така влезе во книгата на рекорди, но беше елиминирана уште на стартот, откако загуби од Каролина Мухова (Чешка) со 3:6, 5:7. Сепак, 40-годишната Венус го оствари својот рекорден 22-ри настап на УС Опен, со што помина уште една голема легенда на светскиот тенис, Мартина Навратилова.

Венус дебитираше на „Флешинг Медоус“ во 1997 година, кога стана првата жена што стигнала до финалето во своето прво појавување. Оттогаш го пропушти турнирот само двапати – во 2003 година поради повреда на абдоминалниот мускул и во 2006 година поради повреда на левиот зглоб.

