Навивачите на Барселона се во исчекување на останувањето или заминувањето на Лионел Меси, „иконата“ на каталонскиот клуб кој преку писмо побара да му биде раскинат договорот.

Меѓутоа навивачите видоа трошка надеж дека Лео би можел, сепак, да остане, откако неговиот татко денеска даде прва изјава за медиумите.

Дали постои можност Меси да остане?

ХОРХЕ МЕСИ: ДА

Како помина состанокот со Бартомеу?

ХОРХЕ МЕСИ: Многу добро

Lionel Messi’s father & agent Jorge suggests there is still a possibility for his son to stay in Barcelona. 👀

Q: “Is there a possibility to stay Messi in Barcelona?”

Jorge: “Yes.”

Q: “How was the meeting with Bartomeu?”

Jorge: “Very well.”pic.twitter.com/V3TmpfI8nj

— VBET News (@VBETnews) September 3, 2020