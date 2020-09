Со голот на Тимо Вернер Германија беше многу блиску до победа против Шпанија во 1. коло од новиот циклус на Лигата на нациите. Новиот голгетер на Челзи погоди на асистенција на Гусенс од левата страна во 51 минута. „Панцерите“ беа блиску до бодовите, но во шестата минута од судиското продолжение на мечот дефанзивецот на Валенсија Хозе Гаја и донесе бод на „Фуријата“ 1:1.

Во оваа група од Лига А Украина со 2:1 ја победи Швајцарија во Лвов. Јармоленко го отвори резултатот но пред првото полувреме изедначи Сеферовиќ. ВО вториот дел Зинченко погоди за победа.

Во Лига Б Русија ја совлада Србија со 3:1. Артјом Ѕјуба беше клучен играч за домашните со два гола. Првиот од пенал, потоа стрелаше за конечни 3:1. Во меѓувреме Караваев зголеми на 2:0, а Митровиќ намали на 2:1.

Турција е изненадена на домашен терен против Унгарија. Изгуби со 0:1 на стадионот во Сивас, а голот го постигна Собослаи во 80 минута.

Timo Werner scores against David De Gea to put Germany 1-0 against Spain ⚽️ 🙌🏼

It won’t be the last time Werner scores past De Gea 😏#CFC @TimoWerner #Werner #GERESP pic.twitter.com/yhm8F7uUst

— ChelseaFCBlogs (@ChelseaFCBlogs_) September 3, 2020