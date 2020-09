Вечерва се одиграа нови натпревари во Лигата на нациите, а во најсилната Лига А во Фиренца се соочија Италија и БиХ. Резултатот 1:1 иако „Аѕурите“ среќно дојдоа во изедначување. На мечот немаше голови се до 57 минута, претходно двете екипи ја погодија стативата, а први отворија Босанците.

По корнер и мешаницата, топката дојде до Един Џеко кој ја испрати во мрежата на Донарума.

Изедначувањето стигна десет минути подоцна кога Стефано Сенси шутна по земја од далечина, топката удри во еден дефанзивец на Босна го смени правецот и заврши во мрежата.

