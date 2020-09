Борко Ристовски со девет интеревенции го заврши дуелот против ППД Загреб, но најважните ги забележа во одлучувачките моменти. Македонскиот репрезентативец прво го регуларниот дел го спречи ППД Загреб да постигне гол за сигурна победа, а потоа во пенал-завршницата им фати два седмерци на Хрватите.

Ужувајте во шоуто на Ристовски.

.@SEHALeague Final4:

Vardar 26-26 Zagreb

Huuuuge comeback by RK Vardar led by Ristovski. Down 24-18 after 51. Scores at the buzzer for 26-26. Now? Penalty shoot-out!#handball #sehaleague pic.twitter.com/uOqWiqQxOC

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) September 4, 2020