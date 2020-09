Доминик Тим направи вистински хаос на УС Опен. За време на мечот сакаше да се напие „Ред Бул“, кој е еден од неговите спонзори, но организаторите се обидуваа да го сокријат името на компанија. Му предложија да ја пие во обична чаша, но тенисерот беше бесен поради ова.

Кога стигна чашата, организаторот со пешкир го прекри моментот како се точи „Ред Булот“.

Thiem FINALLY got his Red Bull in a cup.

However, the USTA-guy is doing everything in his power not to show the label. Lol. pic.twitter.com/PexGXxGJmM

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) September 3, 2020