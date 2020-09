Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ е дисквалификуван од УС Опен во 4. коло откако на вечерашниот дуел со Карењо-Буста, тој со топче го погоди линискиот судија. По само 11 одиграни гејмови дуелот е прекинат.

Откако го изгуби брејкот, Ѓоковиќ ја испрати топката зад себе и таа случајно ја погоди линиската судијка.

По ударот, дамата заврши на теренот и имаше проблеми со дишењето.

Разговорот меѓу најдобриот тенисер во светот и официјални лица траеше долго, а на крајот Србинот беше дисквалификуван поради правилата наведени во Правилникот.

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA

— Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020