Хамес Родригез и официјално е нов играч на Евертон. Англискиот тим оваа информација ја потврди на својата официјална страница, а за услугите на новото засилување кое доаѓа од Реал Мадрид плати 25 милиони евра.

Ваквото сценарио беше очекувано, Карлос Анчелоти го доведе Родригез во 2014 година во Реал. Токму под водството на овој стратег тој стана најдобар играч за врска во Ла Лига во сезоната 2014/15, имаше 13 голови и 13 асистенции.

Breaking: Everton have confirmed the signing of James Rodriguez from Real Madrid ✍️ pic.twitter.com/8TZrVc9RB7

— ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2020