Кристијано Роналдо погоди вечерва против Шведска што беше негов јубилеен 100. гол за репрезентацијата на Португалија. Всушност тој е само вториот фудбалер кој реализирал трицифрен број на голови за националниот тим. Пред него е само поранешниот фудбалер Али Даеи кои за Иран постигна 109 голови.

Роналдо ги реализираше 100-те гола на 165 натпревари.

GOOOOOOOOOAL, RONALDO😭

OMG.. WHAT A F****NG GOAL BY THE GOAT😳😳🥵🔥🚀🚀🚀

The match is live on 🔥👇🏻https://t.co/CRA0DGPgh5

pic.twitter.com/phvpHNxLKa

— SnapGoal (@SnapGoal) September 8, 2020