Лос Анџелес Лејкерс поведоа против Хјустон со 2:1 затоа што триумфираа со 112:103 во 3. натпревар од плеј-офот. Хјустон го доби првиот меч, но Леброн креираше две победи – а овојпат стигна до 36 поени (29 во првото полувреме), седум скокови и пет асистенции против Рокитс.

Во поголемиот дел од мечот водеше Хјустон, а последен пат имаше водство од 85:84. Потоа Лејкерси направија серија од 10:0 и си го отворија патот до победата. Со тоа и Леброн стигна до рекорден број на победи во плеј-офот.

Тој има 162 плеј-оф победи, една повеќе од Дерек Фишер односно пет повеќе од Тим Данкан на вечната листа.

LeBron James now wears the crown for most career playoff wins, passing Derek Fisher 👑 pic.twitter.com/uiGy3DZbnN

— SportsCenter (@SportsCenter) September 9, 2020