Диего Фалчинели и официјално е нов играч на српскиот шампион Црвена Звезда. Напаѓачот на Болоња во редовите на некогашниот европски првак доаѓа на едногодишна позајмица, а промовиран е на интересен начин. Црвено-белите го искористија мотивот од популарната шпанска серија „ La casa de papel“.

Играчот со маска од серијата, излегува од италијанската амбасада, каде во автомобилот го чека девојка. Заедно доаѓаат на стадионот „Рајко Митиќ“, тука го зема дресот и влегува во соблекувалната каде што ја фрла маската. Името на видеото е „Insieme“ или во превод „Заедно“.

Фалчинели доаѓа во Звезда на препорака на Синиша Михајловиќ кој е тренер на Болоња. Инаку тој минатата сезона ја помина во Перуџа во Серија Б, а сега во Звезда со која ќе игра во Лигата на шампионите. Инаку тој е првиот италијански фудбалер што го облекол дресот на славниот српски клуб.

Инаку ако Звезда сака да го откупи неговиот договор ќе мора да плати милион евра.

Crvena zvezda has signed experienced Italian striker Diego Falcinelli.

I don’t know about this video 😁 https://t.co/4Scjh3O60k

— Serbian Football (@SerbianFooty) September 10, 2020