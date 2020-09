Една од ѕвездите на Арсенал Ектор Белерин стана вториот најголем акционер во четвртолигашот Форест Грин Роверс. Во 2015 година Форест Грин се декларира како првиот вегански фудбалски клуб во светот, а играчите и сите вработени се хранат исклучиво со продукти од растителен производ.

Кон таков начин на исхрана се придржува и самиот Белерин. ФИФА го прогласи Форест Грин за најзелениот клуб во светот поради исклучителните еколошки иновации и етичките принципи.

9-months of planning & discussions of a shared vision for sustainablity in football & wider society.

So happy to have joined the @FGRFC_official journey. Loads more to come in the future to help our 🌏 #WeAreFGR

