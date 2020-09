Миралем Пјаниќ и официјално го облече дресот на Барселона која за неговите услуги му плати 60 милиони евра на Јувентус. Пјаниќ со каталонскиот гигант потпиша договор на четири години, а во меѓувреме доколку некој клуб го сака во своите редови ќе мора да плати 400 милиони евра.

📍 Barcelona

🗣️ @Miralem_Pjanic: “Being part of this club is a dream come true.” 💙❤️ pic.twitter.com/XWITiVwgaQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020