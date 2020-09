Изненадувачки, Оливие Жиру ќе биде новиот играч на Јувентус. Францускиот напаѓач доаѓа од Челзи, според италијанските медиуми тој ќе потпише двегодишен договор и ќе заработува 4,5 милиони евра по сезоната. Премиер-лигашот за трансферот пак ќе заработи пет милиони евра.

Со ангажирањето на Жиру, челниците на Јувентус одговорија на прашањето околу Луис Суарез, кој беше на листата на желби, но по останувањето на Лионел Меси во редовите на Барселона, се поизвесно е дека нема да ја смени средината.

34-годишниот Французин осум години мина во Лондон играјќи за Арсенал и Челзи, за двата тима има одиграно вкупно 431 меч, а постигна 133 гола.

Olivier Giroud has agreed a provisional 2-year contract to join Juventus. Chelsea are asking for a €5m fee.

– Sky Italia pic.twitter.com/etBSg8zVHG

— Simon Phillips (@SiPhillipsSport) September 10, 2020