Тотенхем реализираше фантастичен трансфер за новата сезона. Додуша се работи за трансфер во женската екипа, но сепак, е сензационален. Се работи за двократната светска шампионка Алекс Морган која ќе го носи дресот на лондонската екипа во новата сезона. Американката се договори со Тотенхем, а моментално ја чека работната виза за да го комплетира трансферот во клубот од северен Лондон.

31-годишната голгетерка доаѓа од редовите на Орландо Прајд, а во Тотенхем повторно ќе игра со своите претходни клупски колешки Алана Кенеди и Шелина Задорски.

Морган има 169 настапи и 107 голови за САД, а освен што два пати беше светска шампионка, освои и златен медал на Олимписките игри 2012 што се одржаа во Лондон.

За Морган ова е втор пат да игра во Европа. Претходно, во 2017 година играше за Лион освојувајќи тројна круна: првенството, купот и Лигата на шампионите.

2020 is the year of the unexpected, but next up — the first stamp on Charlie’s passport. #COYS @SpursWomen pic.twitter.com/EkGnmFaQBN

— Alex Morgan (@alexmorgan13) September 12, 2020