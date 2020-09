Лидс одигра храбро на Енфилд, три пати се враќаше по негатива и се чинеше дека ќе освои бод 3:3, но во финишот Морено направи прекршок за пенал по кој „црвените“ победија со 4:3. „Белите“ од Јоркшир покажаа дека имаат потенцијал, одиграа отворено, па од тука и седумте голови на мечот на „Енфилд“. По мечот Биелса одговараше на прашања на новинарите.

Но бидејќи не знае англиски си имаше преведувач. Тој зборуваше на свој јазик, од страна имаше превод. Во еден момент „лудакот“ му се сврте на „исплашеното“ момче и му се обрати: „Зборувај гласно, зборувај гласно да те чујат сите…“.

Кога Биелса ќе се појави – тоа е шоу. Не за џабе го викаат „лудакот“.

Marcelo Bielsa asking his translator to mirror the sentiment of his own words and speak with more authority when translating. “Speak louder!” he tells him. The kid is nervous, and it’s not an easy job, but MB is right. Own your sh— (via @footballdaily) pic.twitter.com/HbD913tBi6

— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) September 12, 2020