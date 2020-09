ЛА Лејкерс со триумф над Хјустон (119-96) и вкупни 4-1 се пласира во финалето на Западната конференција, каде ќе се игра со подобриот меѓу ЛА Клиперс и Денвер. Рокетси немаа решение за расположениот тандем на противникот Леброн Џејмс и Ентони Дејвис, беа елиминирани на експресен начин.

Лошата игра беше повеќе од доволна причина својата оставка да ја достави стратегот на Хјустон, Мајк Д’Ентони, кој по четири години одлучи да го напушти тимот.

Според тамошните медиуми најверојатно ќе се пресели во составот на Филаделфија.

D’Antoni will be considered among a group of candidates for the Philadelphia 76ers coaching opening, sources tell ESPN. D’Antoni was an assistant for several months under Brett Brown before accepting the Rockets job four years ago. https://t.co/MeoUrwWADm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020