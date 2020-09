Актуелниот шампион на Англија Ливерпул со многу мака го порази новиот член на елитата Лидс Јунајтед со 4:3 и тоа благодарение на голот на Мохамед Салах од пенал во 88 минута. Египќанецот всушност реализира хет-трик на мечот, два погодоци му беа од белата точка.

На последниот гол Салах се радуваше со тоа што го испружи јазикот и ги стави на ушите како што тоа го правеше неговиот пријател и египетски фудбалер Моамен Закари на кого му е дијагностицирана неизлечива амиотрофична латерална склероза или АЛС што е невролошко заболување на централниот нервен систем.

Салах реализира пенал во 4. минута, потоа од игра за 3:2, како и во финишот од пенал за 4:3.

🙏 @MoSalah dedicated his winning goal tonight to his friend and Egypt 🇪🇬 teammate @MoamenZakaria, who is battling an incurable motor neurone disease ❤️ pic.twitter.com/zkRkPTWXNG

