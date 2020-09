Хамбургер испадна во 1.коло од германскиот Куп по убедливиот пораз од Динамо Дрезден со 4:1. На трибините на стадионот во Дрезден имаше дури 10.000 навивачи, а домашниот тим имаше фантастичен настап.

По мечот одбранбениот фудбалер на Хамбургер Тони Лестнер даваше интервју за медиум, по што веројатно слушна некои навредливи зборови од трибината со противнички навивачи, се качи на трибината и го фати за гуша навивачот и го турна на скалите. Се приклучија неколку навивачи на Динамо кои го тргнаа Лестнер кој имаше среќа што не изеде ќотек од нив.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu

