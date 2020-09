Вулверхемптон тргна со победа во Премиер лигата. Вечерва славеше на гостувањето кај Шефилд Јунајтед со 2:0. Четата на Нуно Еспирито Санто го решија мечот во првите шест минути. Уште во третата Раул Хименез на асистенција на Поденс со прекрасен гол го одбележа 100. настап за клубот, а три минути подоцна по корнер со глава реализираше дефанзивецот Роман Сајз. Резултатот од 2:0 остана до крајот и така „волците“ ги освоија првите бодови во новата сезона.

First goal by Wolves. Raul Jimenez scores a fantastic goal. Beautiful cross by Daniel Podence #SHUWOL

