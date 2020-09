Неверојатен погодок падна во францускиот шампионат, поточно на мечот меѓу Дижон и Брест (0:2). Фудбалерот на Брест Ирвин Кардона изведе вистински ремек-дело во судиското продолжение од натпреварот.

Фудбалерот со импресивен волеј удар го совлада голманот на Дижон. По центаршут, Кардона скокна и во лет ја шутна топката и ја „скина“ мрежата на домашната екипа. Погодокот го воодушеви светот, а голем број на фудбалски фанови веќе го прогласија овој погодок за гол на годината.

Look at this goal that Brest winger Irvin Cardona scored today. One of the best volley’s I’ve ever watched pic.twitter.com/GRZ4nfVNwu

— Jarred (@JarredLfc) September 13, 2020