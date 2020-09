Ник Нурс потпиша нов повеќегодишен договор со Торонто Репторс, со што ги потврди гласините дека Репторс се задоволни од него и имаат намера уште долго да фунционираат заедно.

Финансиските детали за договорот не се објавени.

The Coach of the Year is staying North of the border.

Details » https://t.co/2SHYVnPkFC pic.twitter.com/0OShKWyer8

— Toronto Raptors (@Raptors) September 15, 2020