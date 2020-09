Арсенал и официјално го продолжи договорот со габонскиот напаѓач Пјер-Емерик Обамејанг. Ова го потврди и самиот фудбалер за време на онлајн преносот на „топчиите“ на Твитер.

„Конечно, сè е решено. Сакам да го споделам ова со вас. Многу сум среќен што останав во Арсенал. Ова е мојот дом. Сакам да станам легенда за клубот“, рече Обамејанг.

Претходно беше објавено дека фудбалерот се договорил со лондонскиот клуб за договор со важност до летото 2023 година.

