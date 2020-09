Во таборот на Ботошани не им се верува дека испаднаа од Шкендија во 2.квалификациско коло во Лигата на Европа, поразени беа со 0:1. Сега судијата Ал Хаким од Шведска им е виновен. Постираат видео на кое се вели дека во таа 25.минута драстично биле оштетени. Имено нашиот Ашковски беше во напад, во казнетиот простор на Шкендија, тогаш врз него стартуваше Павич а Ал Хаким покажа фаул во напад од Македонецот во дресот на Ботошани. Можеби има тука контакт, но треба да се види целата ситуација, дали Ашковски претходно да не направил фаул врз Хрватот.

Во секој случај на Романците им останува сега само да “плачат“. Следното лето можеби ќе имаат повеќе среќа во квалификациите во Лигата на Европа.

Swedish refs are something else. Instead of awarding a penalty for Botosani for the most obvious foul in the universe, Al Hakim decided that’s a foul FROM THE ATTACKER. Just brilliant. I can’t believe it. pic.twitter.com/G9k1mFtIzh

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 17, 2020