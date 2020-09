Фудбалскиот сојуз на Аргентина го објави прелиминарниот список на селекторот Лионел Скалони за првите два квалификациски средби за СП 2022 против Еквадор (дома) и Боливија (гости).

Секако дека не е изненадување што во него е Лео Меси, но изненадување е што ги нема Ди Марија и Агуеро, овој вториот е повреден. На овој список ги нема играчите од домашниот шампионат, а се очекува дека некои од тие што се на списокот нема да дојдат ако добијат забрана од своите клубови поради Ковид-19.

Според медиумите во Аргентина, мало изненадување е што тука се Факундо Медина, Кристијан Павон, Емилијано Мартинез, Валтер Каненман и Папу Гомез.

Argentina squad for upcoming WCQs vs Ecuador & Bolivia in October pic.twitter.com/dN8hx0jtXA

— Argentina Football (@ARG_soccernews) September 18, 2020