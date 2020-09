Екипата на Кристал Палас прави подвиг на „Олд Трафорд“ втора сезона по ред. Минатата на овој стадион го победи Манчестер Јунајтед со 2:1, а вечерва во рамките на 2. коло во најсилната англиска лига ги совлада „Ѓаволите“ со 3:1.

Во седмата минута после продорот на Шлуп по левата страна и асистенција погоди Ендрју Таунсенд. Во 72 минута пенал за Палас откако дефанзивецот Линделоф играше со рака во својот шеснаесетник. Судијата Мартин Аткинсон после проверка на ВАР покажа на 11 метри. Прво Де Геа го одбрани ударот на Ајев, но пеналот беше повторен после одлука на луѓето од ВАР собата. Сега Вилфред Заха застана на 11 метри и погоди за 2:0.

Шест минути подоцна новакот во Манчестер Ван де Бек ја затресе мрежата на гостите и им даде надеж на домашните. Меѓутоа место реми, нов шок за четата на Солскјер. Само пет минути подоцна Заха ги постави конечните 3:1.

Donny van de Beek’s goal against Crystal Palace #MUFC pic.twitter.com/pItWu6fSx6 — United Zone Clips (@utdclip) September 19, 2020