Ливерпул ги договори условите за соработката со играчот за врска на Вулверхемптон, Диого Жота, објави на Твитер италијанскиот новинар Фабрицио Романо. Веста ја потврдија и бројни англиски медиуми.

Според изворот, договорот на фудбалерот со англискиот првак ќе биде со важност до јуни 2025 година. Во моментов се водат преговори меѓу Ливерпул и Вулверхемптон за конечната сума на трансферот, која се проценува на околу 43 милиони евра.

Жота се повлече од Вулверхемптон во пресрет на натпреварот против Стоук Сити во англискиот Лига куп во четвртокот со што стави јасно до знаење дека заминува од клубот. Вчера Ливерпул го објави трансферот на Тијаго Алкантара, по што почнаа шпекулациите за доаѓањето и на Жота.

