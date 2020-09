21-годишниот словенечки велосипедист, Тадеј Погачар (УАЕ) е победник на 107. издание на „Тур де Франс“. Словенецот на претпоследната 20. етапа успеа да го надополни заостанувањето од 57 секунди во однос на првопласираниот сонародник, Примож Роглич, кој беше голем фаворит.

Утрешната последна етапа ќе биде ревијална, а Погачар ќе стане најмладиот победник во историјата на Тур де Франс.

Претпоследната 19. етапа на која се возеше хронометар во должина од 36.2 километри, донесе вистинска спортска драма. Роглич имаше имаше 57 секунди предност во однос на Погачар, кој со фантастично време победи на хронометарот (55:55), Роглич заврши на петтото место со заостанување од 1.56 минути.

🤩 Legendary finish up La Planche des Belles Filles!

🎬 Tune in for the 1 minute highlights of stage 20.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ICDe94iH14

— Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020