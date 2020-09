Пред крајот на полувремето на „Гудисон“ на дуелот меѓу Евертон и ВБА, се случи инцидент. Кајрон Гибс го удри Хамес Родригез по што доби црвен картон.

Потоа тренерот на ВБА, Славен Билиќ отиде кај судијата Мајк Дин да му укаже дека погрешил, по што доби исклучување, а на таа реакција Хрватот го опцу на својот мајчин јазик.

A goal and a red card to finish off the half, it’s all gone wrong for West Brom!

Slaven Bilic vents his frustrations at Mike Dean 😡 pic.twitter.com/2GBqEsnHqv

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 19, 2020