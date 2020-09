Во романскиот шампионат Астра играше со шампионот Клуж во четвртото коло, а на тој меч падна автогол каков што ретко се гледа. Хрватскиот интернационалец Љубан Црепуља си ја затресе својата мрежа место да исфрли во корнер.

По еден корнер на Клуж, Винисиус со глава ја испрати топката во пречката, а топката се одби до Дебељух и потоа во мешаницата Црепуља ефектно си ја затресе мрежата. Хрватот сакаше да шутне во корнер затоа што не знаеше каде се противничките играчи, но изгледаше како да шутира на голот.

Shocking own goal from Astra’s Crepulja in the game vs CFR Cluj. What did he have in mind?! Incredible! pic.twitter.com/MdTX9BZvcY

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 18, 2020