Тотенхем ја запиша првата победа во Премиер лигата во второто коло, откако тимот на Жозе Мурињо ова попладне славеше на гостувањето кај Саутемптон со 5:2. Хјонг Мин Сон постигна четири гола, а Хари Кејн четири пати асистираше. А Кореецот беше прогласен за играч на натпреарот и додека даваше интервју се вмеша Жозе.

„Играч на мечот е Хари Кејн“, кажа Мурињо.

Сон остана збунет и само се насмеа, а новинарот само кратко кажа „не смееме да му се налутиме на Жозе нели“.

Man of the match – Son Heung-min? Jose Mourinho isn’t having it 😂https://t.co/HozX03CuHY pic.twitter.com/EAsty4C4xz

— BBC Sport (@BBCSport) September 20, 2020