Во дербито од Премиерлигата, Челзи на домашен терен е поразен од актуелниот првак Ливерпул со 0:2. Двата гола ги постигна Садио Мане во вториот дел. Челзи во финишот од првиот дел остана без Кристенсен кој доби црвен картон.

Потоа на сцена стапи Садио Мане кој во 50 и 54-тата минута постигна два гола. Првиот со глава, а вториот по „бламажата“ на Кепа.

Поразот на Челзи беше извесен откако Алисон му одбрани и пенал на Жоржињо, кој пропушти шанса да намали во 75. минута.

This is my favourite thing about Mane. You can so clearly see it when he decides to up his level. Loses the ball. Does a little “Oh shoot, let me fix that”, and hustles himself a goal.

He plays football like he’s solving a Rubix Cube at speed.pic.twitter.com/rUo7OjejOX

— Carl Anka (@Ankaman616) September 20, 2020