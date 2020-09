Бизарна сцена во Бразил каде што тренингот на женскиот национален фудбалски тим на Бразил беше прекинат од птица. Голем и син папагал слета на главата на фудбалерка поради што го прекина тренингот. Тој не сакаше да си замине, па тренерот со помош на топката го избрка. Тој застана на пречката, а потоа си замина од стадионот. Интересна и необична сцена.

🦜 You ever had to pause your football game because a PARROT landed on your head?! pic.twitter.com/O1Ukl4zGFm

— BBC Sport (@BBCSport) September 21, 2020