Шведскиот интернационалец Златан Ибрахимовиќ вечерва даде два гола за Милан во победата над Болоња со 2:0 во 1 коло од новата сезона во Серија А. Првиот од пенал, вториот со глава по нафрлување на Тео Ернандез.

Со овие два гола тој достигна интересен рекорд – постигнува гол(ови) во 22 различни сезони и тоа во три различни декади.

Прв пат реализира во 1999 година. Иако има 39 години не престанува да воодушевува. Играше за многу европски клубови, а лани се врати во Милан. Иако можеше да си замине, сепак, остана да ги брани боите на миланската екипа.

Така на стартот на 2020/21 Ибра „заби“ два гола и најавува успешна сезона.

🔥 – Zlatan Ibrahimovic has now scored in 2️⃣2️⃣ different top flight seasons

— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 21, 2020