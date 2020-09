Денвер уште еднаш покажа дека не смее да биде отпишан никогаш, во третиот финален натпревар во Западната конференција славеше со 114-106 и намали на 2-1 во плеј-оф серијата.

Овој пат не им беше потребен голем пресврт во второто полувреме како што беше случај со Клиперс. Кошаркарите на Нагетс овој пат го спасуваа водството, во последната четвртина влегоа со позитива од 18 поени, но на неполни четири миниту до крајот Лејкерси се доближија на минус три, благодарение на грешките на Денвер и одличната одбрана.

🏀 GAME 3 FINAL SCORE 🏀

Jamal Murray (28 PTS, 10 in 4Q) drops an #NBAPlayoffs career-high 12 AST to lead the @nuggets to the Game 3 win! They can even the WCF on Thursday at 9pm/et on TNT.

Jerami Grant: 26 PTS

Nikola Jokic: 22 PTS, 10 REB

LeBron James: 30 PTS, 10 REB, 11 AST pic.twitter.com/A9zPDEBRkt

— NBA (@NBA) September 23, 2020