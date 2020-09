Лука Дончиќ во својата втора сезона во НБА-лигата се најде во идеалната петорка и на четвртото место на листата за најкорисен играч. Признанијата за одличните парии на Словенецот продолжуваат, иако овој пат станува збор за анкета спроведена од страна „Hoopshype“, сепак е значајна.

Во неа учествувале 15 од 30 генерални менаџери на НБА-тимовите, имале за задача да одберат кој играч помлад од 25 години би сакале да го имаат во својот тим. Одговорот е Лука Дончиќ.

Словенецот се најде на првото место пред Татум од Бостон и Букер од Феникс. Чевртото место му припадна на Морант од Мемфиф, Топ-5 листата ја затворија Адебајо од Мајами и Мичел од Јута.

Story: Which player under 25 would you build a team around? NBA executives and scouts share their thoughts on @hoopshype. You may be surprised where Zion Williamson ended up 👀 https://t.co/Ej9YJVrBJw

— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 21, 2020