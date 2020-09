Челниците на Чикаго Булс за нов тренер го ангажираа некогашниот предводник на Оклахома, Били Донован.

Донован во последните пет години го предводеше составот на Тандерс за кого играат Кевин Дурент и Расел Ветсбрук. Минатото лето започна реконтрукцијата на тимот со трејдовите на Пол Џорџ и Вестбрук, но предводени од Крис Пол влегоа во доигрувањето против Хјустон стигнаа до седмиот меч.

Иако во плејо-фот играше сите пет години, додека додека во составот го имаше Дурент прокоцка предност од 3-1 во финалето на Западот против Голден Стејт Вориорс. Дурент се пресели во Вориорс летото, а Тандерси веќе никогаш не ја минаа првата рунда.

На крајот на оваа сезона неговиот договор истече, а челниците на клубот одлучија дека е време за разделба, по што се најде на радарот на Чикаго Булс, кој се на најде на листата на 22 клуба кои не добија покана за настап во Орландо.

Во својата кариера работеше на универзитетот Флорида, 19 години како тренер на Маршал и на Кентаки.

