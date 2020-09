Легендарниот Мајк Тајсон има закажано борба на 28 ноември против Рој Џонс Џуниор, што ќе биде негова прва откако се пензионираше пред 15 години. Сега „Железниот Мајк“ има 54 години, а неговиот противник е три години помлад, но Тајсон е убеден дека би можел да се справи со уште многу помлади боксери кои момемнтно доминираат на светската профи-сцена.

Во последната изјава Тајсон вели дека би боксувал и со актуелните светски шампиони како Ентони Џошуа и Тајсон Фјури.

Mike Tyson’s Down To Fight Anthony Joshua For Charity https://t.co/WnGXS4a8Lj

— TMZ (@TMZ) September 24, 2020