View this post on Instagram

Ровно 18 лет назад в матче «Барселона» – «Лион» на групповом этапе Лиги чемпионов случился вот этот сумасшедший эпизод. Здесь прекрасно абсолютно все: от двух передач назад до двух сейвов Грегори Купе. Только посмотрите на это безумие!