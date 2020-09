Деветкратниот светски шампион Валентино Роси потпиша нов договор со Јамаха во траење од една година. Легендарниот 41-годишен италијански мотоциклист се двоумеше дали ќе ја продолжи соработката или ќе замине во пензија, но прекинот на сезоната ја пролонгираше неговата одлука.

Од Петронас потврдија дека ветеранот ќе вози заедно со Франко Морбидели.

Роси во својата кариера забележа 115 победи, а вкупно 235 пати би меѓу најдобрите тројца.

