Екипата на Тотенхем испушти три бода од дуелот со Њукасл на домашен терен во рамките на 2.коло на англиската Премиер лига. Денеска составот на Жозе Мурињо водеше против тимот од северот со голот на Лукас Моура во 25 минута. И се беше толку добро се до седмата минута од судиското продолжение. Хари Винкс одигра со рака во својот шеснаесетник, а судијата покажа на белата точка за Њукасл.

Тоа го „извади од кожа“ Мурињо кој е познат по жестоките реакции овојпат поради долгото судиско продолжение на мечот иако немало потреба за толку. Калум Вилсон го совлада Лорис за 1:1 што беше и конечен резултат.

Tottenham versus Newcastle so what do you think is Jamie Carriger right pic.twitter.com/sb9C0IyWUc

— freddies granddad (@freddiesgrandd1) September 27, 2020