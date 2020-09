Какво деби за Атлетико на Луис Суарез. Пред неколку денови го облече дресот на „јорганџиите“ и на првиот меч блесна. Суарез влезе во игра во 70 минута на местото на Диего Коста и две минути подоцна му асистираше на Љоренте за гол, а во финишот и самиот постигна два гола и тимот од Мадрид победи со 5:1.

Goal on debut for Luis Suarez for Atletico Madrid 👌🏾👌🏾👌🏾pic.twitter.com/xmqxfWw3KT

— Shakes Rampedi (@ShakesRampedi) September 27, 2020