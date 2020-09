Арсенал по водството од 0:1 на „Енфилд“, не успеа да извади добар резултат, и на крајот беше поразен со 3:1 од Ливерпул.

Меѓутоа синоќешниот меч го одбележа главниот судија Крејг Паусон. Тој покажа колку е разочаран по промашувањето на Александре Лаказет кога се најде во една шанса.

41-годишниот арбитар стана хит на социјалните мрежи.

Погледнете го видеото:

The referee, Craig pawson had lacazette captained on fpl,

He was disappointed he missed 😂

Check his reaction pic.twitter.com/r6wzxasW48

— Me, myself and I 🎭 (@JiddumMustapha) September 29, 2020