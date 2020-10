Барселона дојде до втората победа во Ла Лига. На „жешкиот“ терен во Виго, Барса ја покажа моќта и триумфираше над Селта со 0:3.

Ансу Фати со својот трет гол во сезоната, донесе водство за Барса. Ленгле во 42. минута доби црвен картон, и тоа беше огромна предност за Селта.

Но, во вториот дел Барса со нов гол ја запечати судбината на Селта. Меси шутираше, а автогол си постигна Олаза. Во судиското надополнување и Роберто постигна гол за конечни 0:3.

Lionel Messi gets it done on a rainy Thursday night at Celta. He weaves through the defense and forces the own goal as 10-man Barcelona doubles its lead

