Во втората американска фудбалска лига на мечот меѓу Филаделфија Јунион 2 и Хартфорд Атлетик падна смешен гол со кој гостинскиот тим победи со 3:2. Резултатот на мечот беше нерешен 2:2 се до 89 минута кога голманот на Филаделфија Бардлер прими една нафрлена топка. Се забрза да ја фрли напред но не забележа дека пред него стои противнички играч Дани Барера кој на атрактивен начин ја удри топката и ја смести во голот.

What a finish, what a win! With a goal like this, @Dannyfb90 is without a doubt the @Cigna Man of the Match!#CignaMOTM pic.twitter.com/TlnxBx218w

— x-Hartford Athletic (@hfdathletic) October 1, 2020