Томас Милер, офазивецот на Баерн Минхен секогаш е подготвен за шега. Таков е и кога им дава моркови на своите коњи. Направи урнебесно видео во кое тој го имитира доделувањето на наградите на неговите соиграчи вчера од страна на УЕФА.

“Дами и господа, се јавуваме од седиштето на УЕФА. А сега следува доделување на наградите, при што тој им “доделуваше“ на своите коњи, моркови како награди, а притоа ги повикуваше со име и тоа Мануел Нојер, Џошуа Кимих, Роберт Левандовски…

Урнебесно… вреди да се види шегаџијата Томас Милер во оригинално издание.

Thomas Muller is just a right laugh isn’t he 🤣 pic.twitter.com/ICJOKnr4yv

