Во Џенова има три нови фудбалери позитивни на коронавирус, објави тимот за кого настапува капитенот на македонската репрезентација, Горан Пандев.

Италијанскиот клуб на својот „Твитер“ профил ги објави и имињата на новозаразените. Станува збор за капитенот Кришито, Бираски и Малеш. Со новите тестирања во таборот на Џенова сега има 17 позитивни фудбалери на Ковид-19.

Добра вест е што меѓу нив не е Пандев, нашиот најдобар фудбалер се очекува да биде на располагање на селекторот, Игор Ангеловски за дуелот против Косово.

The COVID-19 outbreak at Genoa continues to intensify, with news Davide Biraschi, Domenico Criscito and Darian Males also tested positive, taking the total to 17 players https://t.co/PjLHfeM3Bp #GenoaCFC #SerieA #COVID19 #Coronavirus #Calcio #SerieATIM pic.twitter.com/SzLUqdlL8V

