Челзи се врати на победничките патеки. Денеска, во рамките на 4.коло на англиската Премиер лига го совлада Кристал Палас на домашен терен со 4:0. Одлична убедлива игра на „сините“ кои комплетно го скршија противникот во второто полувреме кога ги постигнаа и трите голови. Бен Чилвел на првиот натпревар за Челзи во Премиер лигата го запиша првиот гол. Тој го отвори резултатот во 50 минута. По него погодија уште Курт Зума и два пати Жоржињо од пенал.

Ben Chilwell scores on his Premier League debut to put Chelsea 1-0 up!

Very important goal. pic.twitter.com/YgiJiFOF1P

— LDN (@LDNFootbalI) October 3, 2020