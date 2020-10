Евертон игра во Премиерлигата во одлична форма, а препородениот Хамес Родригез одново носи победа за својот тим. Тимот од Ливерпул попладнево го совлада Брајтон со 4:2, за четврта победа по ред во премиерлигата.

Калверт Луин постигна гол во 16. минута, а израмни Маупај по грешката на Пикфорд. Сепак, пред крајот на првиот дел, Евертон преку Мина дојде до ново водство.

Во второто полувреме Хамес стапи на сцена и постигна два гола за убедливи 4:1, а во финишот Бисума со прекрасен гол да го постави конечниот резултат.

James Rodriguez second goal 🙄

Doucore to Iwobi, Iwobi defense splitting pass 😍, Doucore chip back to James 🤩

Nah Everton football should be made illegal, the fluidity, the directness, top top football.pic.twitter.com/6ZiKtI4xhC

— Muhammad Awwal (@MATheGooner) October 3, 2020